Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.597
-2.15%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası

    Lisenin çıkışında kavgaya tutuşan kız öğrencileri, diğer arkadaşları ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kavga anı bir başka öğrencinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası

    İstanbul Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde bulunan bir lise çıkışında kız öğrenciler, kavgaya tutuştu.

    Kavganın nedeni bilinmezken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

    BİR TÜRLÜ AYRILMADILAR

    Diğer arkadaşları ayırmaya çalışsa da kızlar uzun süre ikna olmadı.

    O ANLARI KAYDETTİ

    Kız öğrencilerin kavga anı ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası ViDEO

    Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası #1

    Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir