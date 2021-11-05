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- Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası
Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası
Lisenin çıkışında kavgaya tutuşan kız öğrencileri, diğer arkadaşları ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kavga anı bir başka öğrencinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- İHA
- 05.11.2021 - 11:13
- Güncelleme : 05.11.2021 - 13:47
İstanbul Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde bulunan bir lise çıkışında kız öğrenciler, kavgaya tutuştu.
Kavganın nedeni bilinmezken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.
BİR TÜRLÜ AYRILMADILAR
Diğer arkadaşları ayırmaya çalışsa da kızlar uzun süre ikna olmadı.
O ANLARI KAYDETTİ
Kız öğrencilerin kavga anı ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası ViDEO