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Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası

Arnavutköy’de liseli kız öğrencilerin kavgası

Lisenin çıkışında kavgaya tutuşan kız öğrencileri, diğer arkadaşları ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kavga anı bir başka öğrencinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.