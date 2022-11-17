Arnavutköy'de madde bağımlılarının ateşi ormanı yaktı

Madde bağımlıların yaktığı ateşin ormana sıçramasının ardından hızla yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün gece saatlerinde, madde bağımlısı gençler dehşet saçtı.

Ormanlık alana giren bir grup genç ormanda ateş yakması sonrasında ateş ormanlık alana sıçradı.

Ormanlık alana sıçrayan alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ekipler olay yerine sevk edili

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaptı.

Arnavutköy’de madde bağımlılarının yaktığı ateş ormanlık alana sıçradı VİDEO

Yangın söndürüldü

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, vatandaşların yangının büyümesi ile ilgili endişeli anları ve yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.