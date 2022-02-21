Arnavutköy'de makas atan sürücünün direğe çarpma anı

Sorumsuz bir sürücünün trafikteki tehlikeli hareketleri üzerine kaza kaçınılamaz oldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, başka bir sürücü tarafından kamerayla kayda alındı.

Hem kendi canını hem de trafikteki vatandaşların canını hiçe sayan maganda, bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DİREĞE ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp durabildi. Kazadan yara almadan kurtularak otomobilden inen sürücü neye uğradığını şaşırdı.