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    Arnavutköy'de makas atan sürücünün direğe çarpma anı

    Sorumsuz bir sürücünün trafikteki tehlikeli hareketleri üzerine kaza kaçınılamaz oldu.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 09:33
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    Arnavutköy'de makas atan sürücünün direğe çarpma anı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, başka bir sürücü tarafından kamerayla kayda alındı.

    Hem kendi canını hem de trafikteki vatandaşların canını hiçe sayan maganda, bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    DİREĞE ÇARPTI

    Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp durabildi. Kazadan yara almadan kurtularak otomobilden inen sürücü neye uğradığını şaşırdı.

    Arnavutköy de makas atan sürücünün direğe çarpma anı #1

    Arnavutköy de makas atan sürücünün direğe çarpma anı #2


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