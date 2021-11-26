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    Arnavutköy’de, minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti

    Akşam saatlerinde trafikte seyir halinde olan minibüs şoförü, direksiyon arkasına yerleştirdiği cep telefonundan Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etti.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 14:28
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    Arnavutköy’de, minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti

    İstanbul’da, Habiplerden Arnavutköy'e giden minibüsün şoförü, dün akşam saatlerinde cep telefonundan maç seyretti.

    Bir yandan trafikte ilerleyen şoför, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Hem kendini hem minibüsteki yolcuları tehlikeye atan şoförün o anları bir yolcunun cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Arnavutköy’de, minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti VİDEO

    Arnavutköy’de, minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti #1

    Arnavutköy’de, minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti #2

    Arnavutköy’de, minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti #3

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