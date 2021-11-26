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- Arnavutköy’de, minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti
Arnavutköy’de, minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti
Akşam saatlerinde trafikte seyir halinde olan minibüs şoförü, direksiyon arkasına yerleştirdiği cep telefonundan Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etti.
- DHA
- 26.11.2021 - 12:48
- Güncelleme : 26.11.2021 - 14:28
İstanbul’da, Habiplerden Arnavutköy'e giden minibüsün şoförü, dün akşam saatlerinde cep telefonundan maç seyretti.
Bir yandan trafikte ilerleyen şoför, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etti.
KAMERAYA YANSIDI
Hem kendini hem minibüsteki yolcuları tehlikeye atan şoförün o anları bir yolcunun cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Arnavutköy’de, minibüs şoförü direksiyon başında maç seyretti VİDEO