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    Arnavutköy'de motosikletli ile tartışan esnaf eline balta aldı

    Bölgedeki bir esnafında, ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliye eline aldığı baltayı sallayarak tehditler savurduğu anlar kameralara yansıdı.
    • 13.12.2022 - 09:50
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    Arnavutköy'de motosikletli ile tartışan esnaf eline balta aldı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan tartışma görenleri şaşırttı.

    Öğle saatlerinde bir motosiklet sürücüsü, ilerlediği yolda ters yöne gitmesi nedeni ile uyarıldı.

    Esnaf tarafından uyarılan sürücü, duruma tepki gösterdi.

    Gence saldırdı

    Ardından tansiyonun bir anda yükselmesiyle bir esnaf gencin yanına gelerek saldırmaya başladı.

    Sürücü yere düşerken kimliği henüz tespit edilemeyen esnafın öfkesi dinmedi.

    Baltayla tehdit etti

    Eline balta alarak tehdit savurmaya başlayan şahıs, "Keserim seni" diye bağırmaya başladı.

    DHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı.

    O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy de motosikletli ile tartışan esnaf eline balta aldı #1


    Arnavutköy de motosikletli ile tartışan esnaf eline balta aldı #2

    Arnavutköy de motosikletli ile tartışan esnaf eline balta aldı #3

    Arnavutköy de motosikletli ile tartışan esnaf eline balta aldı #4


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