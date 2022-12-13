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- Arnavutköy'de motosikletli ile tartışan esnaf eline balta aldı
Arnavutköy'de motosikletli ile tartışan esnaf eline balta aldı
Bölgedeki bir esnafında, ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliye eline aldığı baltayı sallayarak tehditler savurduğu anlar kameralara yansıdı.
- 13.12.2022 - 09:50
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan tartışma görenleri şaşırttı.
Öğle saatlerinde bir motosiklet sürücüsü, ilerlediği yolda ters yöne gitmesi nedeni ile uyarıldı.
Esnaf tarafından uyarılan sürücü, duruma tepki gösterdi.
Gence saldırdı
Ardından tansiyonun bir anda yükselmesiyle bir esnaf gencin yanına gelerek saldırmaya başladı.
Sürücü yere düşerken kimliği henüz tespit edilemeyen esnafın öfkesi dinmedi.
Baltayla tehdit etti
Eline balta alarak tehdit savurmaya başlayan şahıs, "Keserim seni" diye bağırmaya başladı.
DHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.