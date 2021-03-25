Arnavutköy’de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı

Arnavutköy’de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı

Motosikletli kurye, sipariş götürdüğü sırada otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde, bir lokantada motorlu kuryelik yapan Atakan Baş, Boğazköy Mahallesi'nde bir adrese sipariş götürdüğü esnada caddenin karşı tarafından gelen araçla çarpıştı.

Yabancı uyruklu araç sürücüsü Recep C.’nin motosiklet sürücüsünün fark etmemesi üzerine gerçekleşen kazada, Atakan Baş yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atakan Baş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.