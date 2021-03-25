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    Arnavutköy’de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı

    Motosikletli kurye, sipariş götürdüğü sırada otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 10:21
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    Arnavutköy’de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı

    Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde, bir lokantada motorlu kuryelik yapan Atakan Baş, Boğazköy Mahallesi'nde bir adrese sipariş götürdüğü esnada caddenin karşı tarafından gelen araçla çarpıştı.

    Yabancı uyruklu araç sürücüsü Recep C.’nin motosiklet sürücüsünün fark etmemesi üzerine gerçekleşen kazada, Atakan Baş yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Atakan Baş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Arnavutköy’de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı #1

    Arnavutköy’de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı #2

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