Doğalgaz borusuna bağlı motosikletin kilidini demir kesme makasıyla kırıp motosikleti çalan şahısların o anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde Ferhat Beşol’a ait motosiklet, oturduğu apartmanın önünde bulunan doğalgaz borusuna kilitlenmiş haldeyken, gece yarısı motosiklet ile gelen 2 kişi tarafından çalındı.

Hırsızlık anları, saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DAKİKALAR İÇİNDE KİLİDİ SÖKTÜLER

Görüntülerde şahıslardan birinin, geldikleri motosikletten inerek apartmanın önünde kilitli şekilde duran motosikletin kilidini sökmeye çalıştığı anlar yer aldı. Dakikalar içinde kilidi söken şahıslar, kayıplara karıştı.

Arnavutköy’de, motosikletli şahısların motosiklet hırsızlığı kamerada ViDEO

“KENDİ MOTORLARI İLE ARKADAN İTEREK ÇALMIŞLAR”

Motosikleti çalınan Ferhat Beşol, şu açıklamalarda bulundu:

“Gece saat 03.20 sıralarında apartmanın önüne bağlamış olduğum motosiklet zincirini ve disk kilidini kırarak çalmışlar. Motosikletli hırsızlar önce zinciri kesmiş sonra disk kilidini kırmış ve alıp gitmişler biz arkalarından koştuk ama yakalayamadık çok da mağdur oldu emniyete de bilgi verdik inşallah yakalanırlar. Bu son olmayacak çok sıkıntı çekmeye başladık bu konularda. Gelen hırsızlar da 2 kişilerdi ve motorluydu, plakaları yoktu özellikle bunu kontrol ettik birinde kask vardı diğerinde yoktu. Motoru çalıştırmaları mümkün değil kamera kayıtlarından gözlemlediğimiz kadarıyla kendi motorları ile arkadan itekleyerek çalmışlar. Ben şikayetçi oldum isterim ki bir an önce bulunsun çünkü 40 bin TL kadar bir zararımız var.”