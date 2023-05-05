Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba tutuklandı Tartıştığı öz oğlunu tabancayla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi. Polis sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

23 yaşındaki bir genç, en yakınının kurbanı oldu…

Tarihler 2 Mayıs’ı gösteriyordu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi’ndeki evde 23 yaşındaki Mutlucan Ateş, yanında kaldığı dedesi tarafından tabancayla vurulmuş bir halde bulundu.

Dedesi değil, babası öldürdü

Saat 18.00 sıralarında eve gelen sağlık ekipleri, Mutlucan Ateş'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Mutlucan Ateş'i dedesinin değil, babasının öldürdüğü belirlendi.

Polis, olaydan sonra kaçan baba Murat Ateş'in izini, Sultangazi ilçesinde buldu.

Uzaklaştırması çıktı

Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen Murat Ateş, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Murat Ateş'in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirlendi.

Şüphelinin eşi tarafından yapılan müracaat üzerine 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren hakkında uzaklaştırma kararı olduğu tespit edildi.

Tutuklandı

Murat Ateş'in, yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler verdiği, eşi, kızı ve oğlunu kendisine para vermedikleri iddiasıyla suçladığı öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.