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    Arnavutköy’de ölü bulunan Afgan gencin, cinayete kurban gittiği belirlendi

    Ölü bulunan Afgan gencin, trafik kazası geçirdiği düşünülürken yapılan çalışmalar olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Gencin, hırsızlığı önlemeye çalışırken öldürüldüğü belirlendi.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 10:05
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    Arnavutköy’de ölü bulunan Afgan gencin, cinayete kurban gittiği belirlendi

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bağlı Hadımköy Mahallesi'nde, 26 Mart 2022 bulunan, araç çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan bir kimliksiz bir cesedin Afganistan uyruklu bir şahıs olduğu belirlendi.

    İlk anda trafik kazası gibi duran olayda polis, gencin çevresinde Hasan olarak tanındığını ve bir inşaatta bekçilik yaptığını tespit etti.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya yönelik çalışmalarını derinleştirdiğinde gerçek bambaşka çıktı. Genci hayattan kopara olayın trafik kazası değil, cinayet olduğu belirlendi.

    İnşaatta yapılan hırsızlığı engellemeye çalıştı

    Yapılan soruşturmada, plakasız bir kamyonetle olay yerine gelen şüphelilerin inşaat alanından aldıkları bazı malzemeleri araca yüklerken, hırsızlığı fark eden Hasan adlı gencin onlara doğru koştuğu, bu sırada hareket eden minibüsün genci ezerek olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

    Arnavutköy’de ölü bulunan Afgan gencin, cinayete kurban gittiği belirlendi #1

    Kamyonetin plakasının tespit edilmesi ile olayla ilgili Tarık A.(41), Sergen A.(26) ile Şaban Ç.(27), Dursun K.(23) isimli şahıslar gözaltına alındı.

    Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi

    Şüphelilerden Tarık A.'nın daha önceden 16 kez, Sergen A.'nın 31 kez, Şaban Ç.'nin 36 kez, Dursun K.'nın ise 15 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi.

    Arnavutköy’de ölü bulunan Afgan gencin, cinayete kurban gittiği belirlendi #2

    2 şüpheli tutuklandı

    Soruşturma sonucundan, şüphelilerin olay günü aracı Şaban Ç.'nin kullandığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden Sergen A. ile Şaban Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Arnavutköy’de ölü bulunan Afgan gencin, cinayete kurban gittiği belirlendi #3


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