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Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada

Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada

Kaçak şekilde araziye hafriyat döken kamyonlara 280 bin TL ceza kesilirken, kamyonlar trafikten menedildi. Bir hafriyat kamyonu ise ölümüne kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.