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- Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada
Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada
- 11.12.2022 - 09:18
- Güncelleme : 11.12.2022 - 09:29
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde kaçak şekilde hafriyat döken kamyonlar, bir vatandaş tarafından kayda alındı.
Görüntüleri emniyete ulaştıran vatandaş, emniyet ve zabıtayı harekete geçirdi.
İki kamyon da otoparka çekildi, büyük ceza kesildi
Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2 hafriyat kamyonunu Yeşilbayır'da tespit ederek trafikten menetti.
Araçlara, 2 bin 215 TL cezai işlem uygulanarak yediemin otoparkına çekildi.
Ayrıca zabıta ekiplerince araç başı 140 bin lira olmak üzere toplamda 280 bin TL ceza uygulandı.
Başakşehir'de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu VİDEO
Ölümüne kaçtı
Başakşehir’de ise kaçak döküm yapıldığını gören vatandaşlar, duruma tepki göstermek ve hafriyat kamyonunu yakalamak istedi.
Vatandaşlar, araçla hafriyat kamyonunu takibe aldı, ancak hafriyat kamyonu son sürat kaçtı.
Yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.