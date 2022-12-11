Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.300
0.18%
BTXN Coin
4.83
-3.20%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada

    Kaçak şekilde araziye hafriyat döken kamyonlara 280 bin TL ceza kesilirken, kamyonlar trafikten menedildi. Bir hafriyat kamyonu ise ölümüne kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 11.12.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde kaçak şekilde hafriyat döken kamyonlar, bir vatandaş tarafından kayda alındı.

    Görüntüleri emniyete ulaştıran vatandaş, emniyet ve zabıtayı harekete geçirdi.

    İki kamyon da otoparka çekildi, büyük ceza kesildi

    Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2 hafriyat kamyonunu Yeşilbayır'da tespit ederek trafikten menetti.

    Araçlara, 2 bin 215 TL cezai işlem uygulanarak yediemin otoparkına çekildi.

    Ayrıca zabıta ekiplerince araç başı 140 bin lira olmak üzere toplamda 280 bin TL ceza uygulandı.

    Başakşehir'de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu VİDEO

    Ölümüne kaçtı

    Başakşehir’de ise kaçak döküm yapıldığını gören vatandaşlar, duruma tepki göstermek ve hafriyat kamyonunu yakalamak istedi.

    Vatandaşlar, araçla hafriyat kamyonunu takibe aldı, ancak hafriyat kamyonu son sürat kaçtı.

    Yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

    Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada #1

    Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada #2

    Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada #3

    Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada #4

    Başakşehir’de ölümüne kaçan hafriyat kamyonu kamerada #5


    Iğdır'da şehit için ödenen parayla cami ve Kur'an kursu yaptırdlar
    Gündem

    Iğdır'da şehit için ödenen parayla cami ve Kur'an kursu yaptırdlar

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Adana’da çifte römorkun devrilmesi sonucu 34 işçi yaralandı
    Gündem

    Adana’da çifte römorkun devrilmesi sonucu 34 işçi yaralandı

    Görüş Bildir