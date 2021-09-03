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    Arnavutköy’de önce otomobile sonra bahçe duvarına çarptı

    Yol ayrımında kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri, sokağın girişindeki binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 09:56
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    Arnavutköy’de önce otomobile sonra bahçe duvarına çarptı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde iki otomobil, yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.

    Bir otomobil, kazadan sonra duramayarak sokağın girişinde bulunan evin bahçe duvarına çarptı.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda ve bahçe duvarında maddi hasar meydana geldi.

    Kazayı gören vatandaşlar, koşarak araç içinde bulunanlara yardımcı oldu.

    Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy’de önce otomobile sonra bahçe duvarına çarptı #1

    Arnavutköy’de önce otomobile sonra bahçe duvarına çarptı #2

    Arnavutköy’de önce otomobile sonra bahçe duvarına çarptı #3

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