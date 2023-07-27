Arnavutköy’de önlerine çıkan her yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı bölgede hırsızlık için sokağa inen şahıslar önce motosiklet çaldı. Ardından girdikleri evden kredi kartını alarak çalıntı motosiklete akaryakıt aldılar. Son olarak okulu da soyan şüpheliler, bir hırsızlık daha yapmadan yakayı ele verdi.

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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

Bu kez şahıslar, çalmaya doymadı.

İlk olarak motosiklet çalan 2 hırsız, ardından bölgedeki bir binaya girerek evde bulunan yüzük ve banka kartlarını çalıp kaçtı.

Çalıntı motosiklet ile dolaşan hırsızlar, çaldıkları kredi kartı ile bir benzinlikten yakıt aldıktan sonra yollarına devam etti.

Gözlerine kestirdikleri yere girdiler

Zanlılar ardından Hadımköy İlkokulu’na girerek yazıcı, tablet ve bilgisayarları çaldı. Şahıslar okuldan çaldıkları elektronik cihazları düşük fiyatlara ikinci el dükkanına sattı.

24 saat içerisinde önlerine çıkan her yerden hırsızlık yapan şahıslar polisin adım adım takibi ile kıskıvrak yakalandı.

O anlar kamerada

Öte yandan pişkin hırsızların girdikleri daireden çaldıkları kredi kartı ile daha önceden çaldıkları motosiklete akaryakıt aldıktan sonra elektronik cihazları satmaya götürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adliyeye sevk edildiler

Gelen ihbarlar üzerine Arnavutköy Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimlik bilgilerine ulaştı.

Kimlikleri belirlenen ve daha önce de hırsızlıktan 8 suç kaydı bulunan Utku Efe S. (18) ile daha önce hırsızlıktan 22 suç kaydı olan F.O. (17) yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.