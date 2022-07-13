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    Arnavutköy’de, oto yıkamacıda kavga kamerada

    Aynı aileden olan husumetliler arasında kavga çıktı. Husumetlisinin oto yıkamacısına saldıran şahıslar, ortalığı birbirine kattı.
    • 13.07.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 13:37
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    Arnavutköy’de, oto yıkamacıda kavga kamerada

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Mimar Sinan Caddesi’nde, 11 Temmuz günü, aynı aileden olan husumetli şahıslar arasında kavga çıktı.

    Bir grup aile üyesi, husumetlilerinden birine ait oto yıkamacıya saldırdı.

    DHA’nın haberine göre; pencereleri kıran şahıslar, yıkama malzemelerini de dağıttı.

    Olay anları kamerada

    Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

    Arnavutköy’de, oto yıkamacıda kavga kamerada

    Arnavutköy’de, oto yıkamacıda kavga kamerada #1


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