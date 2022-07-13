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- Arnavutköy’de, oto yıkamacıda kavga kamerada
Arnavutköy’de, oto yıkamacıda kavga kamerada
Aynı aileden olan husumetliler arasında kavga çıktı. Husumetlisinin oto yıkamacısına saldıran şahıslar, ortalığı birbirine kattı.
- 13.07.2022 - 13:36
- Güncelleme : 13.07.2022 - 13:37
İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Mimar Sinan Caddesi’nde, 11 Temmuz günü, aynı aileden olan husumetli şahıslar arasında kavga çıktı.
Bir grup aile üyesi, husumetlilerinden birine ait oto yıkamacıya saldırdı.
DHA’nın haberine göre; pencereleri kıran şahıslar, yıkama malzemelerini de dağıttı.
Olay anları kamerada
Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Arnavutköy’de, oto yıkamacıda kavga kamerada