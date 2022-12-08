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    Arnavutköy'de otomobil, yol kenarındaki boşluğa düştü

    Yol kenarındaki araçlara çarpan sürücünün otomobili boş araziye uçtu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 08.12.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 12:33
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    Arnavutköy'de otomobil, yol kenarındaki boşluğa düştü

    İstanbul Arnavutköy'de otomobil, park halindeki iki araca çarptı.

    Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

    Yol kenarındaki araçlara çarptı

    Gamze Ç. yönetimindeki otomobil, İstanbul Havalimanı istikametine ilerlerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki araçlara çarptı.

    Gamze Ç., daha sonra aynı yönde seyir halindeki Hayrettin U. yönetimindeki aracın sağ yan kısmına çarptı.

    Arnavutköy'de otomobil, yol kenarındaki boşluğa düştü ViDEO

    Boş araziye uçtu

    Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan Gamze Ç. yönetimindeki otomobil, kaldırımı aşıp boş araziye uçtu. Aracın devrilmesine, kaldırım kenarındaki ağaçlar engel oldu.

    Kaza anı güvenlik kamerasında

    Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Gamze Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Arnavutköy de otomobil, yol kenarındaki boşluğa düştü #1


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