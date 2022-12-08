Yol kenarındaki araçlara çarpan sürücünün otomobili boş araziye uçtu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de otomobil, park halindeki iki araca çarptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Yol kenarındaki araçlara çarptı

Gamze Ç. yönetimindeki otomobil, İstanbul Havalimanı istikametine ilerlerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki araçlara çarptı.

Gamze Ç., daha sonra aynı yönde seyir halindeki Hayrettin U. yönetimindeki aracın sağ yan kısmına çarptı.

Arnavutköy'de otomobil, yol kenarındaki boşluğa düştü ViDEO

Boş araziye uçtu

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan Gamze Ç. yönetimindeki otomobil, kaldırımı aşıp boş araziye uçtu. Aracın devrilmesine, kaldırım kenarındaki ağaçlar engel oldu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Gamze Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.