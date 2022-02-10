Euro
15.52
0.25%
Dolar
13.55
0.04%
Altın
798.23
0.01%
Borsa
2048
0.24%
Bitcoin
603.401
1.59%
BTXN Coin
32.00
-3.00%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Arnavutköy'de otomobilin kundaklanma anı kamerada 

    Park halindeki bir otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi elindeki yanıcı bir maddeyi otomobile döküp kaçtı, araç ise alev topuna döndü.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de otomobilin kundaklanma anı kamerada 

    İstanbul Arnavutköy'de Karlıbayır Mahallesi Karadağ Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilin yanına motosikletle gelen bir kişi, motosikletinden inmeden elindeki yanıcı maddeyi araca döktü.

    OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

    Çakmakla yanıcı maddeyi yaktığı anda otomobil alev topuna döndü. Kundakçı hızla olay yerinden uzaklaştı.

    KUNDAKÇI ARANIYOR

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri, olayla ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

    Arnavutköy de otomobilin kundaklanma anı kamerada  #1

    Arnavutköy de otomobilin kundaklanma anı kamerada  #2

    Arnavutköy de otomobilin kundaklanma anı kamerada  #3

    Arnavutköy de otomobilin kundaklanma anı kamerada  #4

    Arnavutköy de otomobilin kundaklanma anı kamerada  #5

    Arnavutköy de otomobilin kundaklanma anı kamerada  #6


    Görüş Bildir