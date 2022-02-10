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- Arnavutköy'de otomobilin kundaklanma anı kamerada
Arnavutköy'de otomobilin kundaklanma anı kamerada
Park halindeki bir otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi elindeki yanıcı bir maddeyi otomobile döküp kaçtı, araç ise alev topuna döndü.
- DHA
- 10.02.2022 - 12:44
İstanbul Arnavutköy'de Karlıbayır Mahallesi Karadağ Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilin yanına motosikletle gelen bir kişi, motosikletinden inmeden elindeki yanıcı maddeyi araca döktü.
OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Çakmakla yanıcı maddeyi yaktığı anda otomobil alev topuna döndü. Kundakçı hızla olay yerinden uzaklaştı.
KUNDAKÇI ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri, olayla ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.