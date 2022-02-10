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Arnavutköy'de otomobilin kundaklanma anı kamerada

Arnavutköy'de otomobilin kundaklanma anı kamerada

Park halindeki bir otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz kişi elindeki yanıcı bir maddeyi otomobile döküp kaçtı, araç ise alev topuna döndü.