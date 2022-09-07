Bir otomobil sürücüsü, girdiği sokakta park halinde olan araçlara çarparak ilerlemeye başladı. Sürücünün kendisine durdurmaya çalışanların üzerine aracını sürdüğü anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Nevin Sokak'ta ,4 Eylül Pazar gecesi bir otomobil sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp hasar verdikten sonra yoluna devam etmeye çalıştı.

Mahalle sakinleri, sürücüyü durdurmak istese de başarılı olamadı.

DHA’nın haberine göre; park halindeki araçlara çarpıp insanların üzerine aracını süren şahıs, olay yerinden kaçtı.

Olay anları kamerada

Yaşanan anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araçlarında hasar oluşan insanlar, araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Arnavutköy'de, park halindeki araçlara çarpıp mahallelinin üzerine sürdü VİDEO



“Bu sokakta bir çocuk da olabilirdi”

Aracı hasar gören Barış Koroğlu, "Sarhoş muydu, ehliyetsiz miydi bilmiyorum. Önce benim aracıma, hiç durmadan başka bir araca daha çarptıktan sonra yoluna devam ediyor. İnsanlar durdurmaya çalışmış, onların da üzerine sürmüş ve kaçmış. Aracımda 6 bin TL'lik hasar var. Diğer araçta da hasar var. Bu sokakta bir çocuk da olabilirdi. İnsanların üzerine aracını sürüyor. Allah'tan büyük bir olay olmamış, insanlar kaçmış. Plakasına ulaştık, bu sürücünün bulunmasını istiyorum." dedi.