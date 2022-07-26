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    Arnavutköy'de parktaki çocuklar, brandalara tırmanıp oyun oynadı

    Parkta bulunan ve yerden metrelerce yükseklikte olan brandaların üzerine çıkarak oyun oynayan çocuklar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • 26.07.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:58
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    Arnavutköy'de parktaki çocuklar, brandalara tırmanıp oyun oynadı

    İstanbul'daki Arnavutköy Şehir Parkı'na oyun oynamak için gelen çocuklar,  yerden metrelerce yükseklikte olan brandaların üzerine çıktı.

    Çocuklar, brandanın üzerinde adete ölümle oyun oynadı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; çocukları görenlerin yürekleri ağızlarına gelirken tehlikeli oyun anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Arnavutköy'de parktaki çocuklar, brandalara tırmanıp oyun oynadılar VİDEO


    Arnavutköy de parktaki çocuklar, brandalara tırmanıp oyun oynadı #1

    Arnavutköy de parktaki çocuklar, brandalara tırmanıp oyun oynadı #2

    Arnavutköy de parktaki çocuklar, brandalara tırmanıp oyun oynadı #3


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