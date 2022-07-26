Haberler

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de parktaki çocuklar, brandalara tırmanıp oyun oynadı

Arnavutköy'de parktaki çocuklar, brandalara tırmanıp oyun oynadı

Parkta bulunan ve yerden metrelerce yükseklikte olan brandaların üzerine çıkarak oyun oynayan çocuklar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.