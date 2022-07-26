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    Arnavutköy’de polise saldırı

    Ehliyetsiz olduğu için uygulama noktasından kaçan sürücüye, polis işlem yapmak istedi. Bu sırada olay yerine gelen sürücünün yakınları, polise saldırdı. 1 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
    • 26.07.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:00
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    Arnavutköy’de polise saldırı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi’nde akşam saatlerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Muhammet M., polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçmak istedi.

    Kaçan sürücü ile polisler arasında yaşanan kovalamaca sonucunda araç, Necip Fazıl Caddesi üzerinde durduruldu.

    Yakınları olay yerine geldi

    Ekiplerin ehliyetsiz olduğu için işlem yapmak istediği Muhammet M.’nin yakınları da bu sırada olay yerine geldi.

    Gencin yakınları ve polis arasında tartışma çıktı.

    Arnavutköy’de ehliyetsiz sürücünün yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı VİDEO

    Polise saldırı: Şişe fırlattılar

    Gruptaki bazı kişiler, polise saldırarak soda şişesi fırlattı.

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Arnavutköy’de polise saldırı #1

    Polisin durumu iyi

    İHA’nın haberine göre 1 polis memuru, yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Arnavutköy’de polise saldırı #2

    5 saldırgan gözaltına alındı

    Ekiplere saldıran M.Ö., M.M., Z.M., M.M. ve ehliyetsiz sürücü Muhammet M. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Arnavutköy’de polise saldırı #3


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