Arnavutköy’de polise saldırı

Ehliyetsiz olduğu için uygulama noktasından kaçan sürücüye, polis işlem yapmak istedi. Bu sırada olay yerine gelen sürücünün yakınları, polise saldırdı. 1 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.