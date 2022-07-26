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Arnavutköy’de polise saldırı
- 26.07.2022 - 09:50
- Güncelleme : 26.07.2022 - 12:00
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi’nde akşam saatlerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Muhammet M., polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçmak istedi.
Kaçan sürücü ile polisler arasında yaşanan kovalamaca sonucunda araç, Necip Fazıl Caddesi üzerinde durduruldu.
Yakınları olay yerine geldi
Ekiplerin ehliyetsiz olduğu için işlem yapmak istediği Muhammet M.’nin yakınları da bu sırada olay yerine geldi.
Gencin yakınları ve polis arasında tartışma çıktı.
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Polise saldırı: Şişe fırlattılar
Gruptaki bazı kişiler, polise saldırarak soda şişesi fırlattı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin durumu iyi
İHA’nın haberine göre 1 polis memuru, yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
5 saldırgan gözaltına alındı
Ekiplere saldıran M.Ö., M.M., Z.M., M.M. ve ehliyetsiz sürücü Muhammet M. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.