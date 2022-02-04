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    Arnavutköy'de şemsiyeli hırsız, demir kapı çaldı

    Bir apartmanın girişindeki demir kapıyı gözüne kestiren hırsız, açtığı şemsiyeyle yüzünü gizleyerek kapıyı çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 14:03
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    Arnavutköy'de şemsiyeli hırsız, demir kapı çaldı

    Geçtiğimiz İstanbul Arnavutköy'deki Merkez Mahallesi Nişan Sokak'ta bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıyı gözüne kestiren zanlı, şemsiye yardımı ile yüzünü kapatarak demir kapının bulunduğu noktaya gitti.

    Demir kapıyı bulunduğu yerden sökerek çıkartan zanlı, iddiaya göre, sonrasında koluna taktığı kapı ile kayıplara karıştı.

    GÜVENLİK KAMERASI İNCELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

    Apartmanın girişinde kapının olmadığını fark eden apartman sakinleri ise güvenlik kameraları incelendiğinde kapının çalındığını fark etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Arnavutköy de şemsiyeli hırsız, demir kapı çaldı #1


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