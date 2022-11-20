Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.304
-0.56%
BTXN Coin
6.10
-8.68%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Arnavutköy'de servis şoförü, tartıştığı taksiciye dehşeti yaşattı

    Servis minibüsü şoförü, tartıştığı taksi şoförünü takip edip sıkıştırdı. Taksi şoförünün peşine takılan servis şoförü, kazaya neden oldu.
    • 20.11.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de servis şoförü, tartıştığı taksiciye dehşeti yaşattı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde seyir halinde olan taksi ve servis minibüsü şoförleri arasında yol verme tartışması yaşandı.

    Tartışmanın ardından yoluna devam etmek isteyen taksi şoförü, servis minibüsü şoförü tarafından takip edildi.

    Servis aracı şoförü yolda bir arkadaşını daha aradı.

    İHA’nın haberine göre; taksiyi yol üzerinde sıkıştırıp taciz etmeye başlayan servis araçları kaza yapmasına neden oldu.

    Taksi, kullanılamaz hale geldi

    Kilometrelerce devam eden takip iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçtan inen servis şoförleri taksiyi de kullanılamaz hale getirdi.

    Darp raporu aldı

    Taksi şoförü, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Polis, servis şoförlerinin bulunması için çalışma başlattı.

    Arnavutköy'de servis şoförü, tartıştığı taksiciye dehşeti yaşattı ViDEO

    Arnavutköy de servis şoförü, tartıştığı taksiciye dehşeti yaşattı #1

    Arnavutköy de servis şoförü, tartıştığı taksiciye dehşeti yaşattı #2


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Elon Musk'tan 'Trump Twitter'a geri dönsün mü' anketi
    Dünya

    Elon Musk'tan 'Trump Twitter'a geri dönsün mü' anketi

    Galatasaray'da Haris Seferovic'in yerine Moussa Dembele
    Transfer dosyası

    Galatasaray'da Haris Seferovic'in yerine Moussa Dembele

    Görüş Bildir