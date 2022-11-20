Arnavutköy'de servis şoförü, tartıştığı taksiciye dehşeti yaşattı

Servis minibüsü şoförü, tartıştığı taksi şoförünü takip edip sıkıştırdı. Taksi şoförünün peşine takılan servis şoförü, kazaya neden oldu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde seyir halinde olan taksi ve servis minibüsü şoförleri arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışmanın ardından yoluna devam etmek isteyen taksi şoförü, servis minibüsü şoförü tarafından takip edildi.

Servis aracı şoförü yolda bir arkadaşını daha aradı.

İHA’nın haberine göre; taksiyi yol üzerinde sıkıştırıp taciz etmeye başlayan servis araçları kaza yapmasına neden oldu.

Taksi, kullanılamaz hale geldi

Kilometrelerce devam eden takip iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçtan inen servis şoförleri taksiyi de kullanılamaz hale getirdi.

Darp raporu aldı

Taksi şoförü, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Polis, servis şoförlerinin bulunması için çalışma başlattı.

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