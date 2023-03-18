Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon yandı Kasadaki karton balyaları bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon, alevlere teslim aldı.

Yangın, kamyonun kasasında çıktı ve hızla büyüdü.

Karton balyaları yandı

O-3 Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyir halinde olan araçtaki karton balyaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın anı kamerada

Polis ekibi, otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kameraya yansıyan yangın nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.