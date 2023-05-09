Arnavutköy'de sokak köpeklerinin saldırdığı 14 koyun öldü Kurban Bayramı için koyunların bakıldığı alana bırakılan başıboş köpekler, iddialara göre saldırıya geçti. Köpeklerin saldırdığı kurbanlık 14 koyun öldü. Hayvan sahibi olanlar, bu durumun çok sık yaşandığını söyleyerek yardım istedi.

DHA

Sokak köpekleri yine dehşet saçtı…

İddiaların adresi İstanbul’un Arnavutköy ilçesi.

Çilingir Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, Kurban Bayramı için koyunların bakıldığı alana başıboş köpekler bırakıldı.

14 koyun öldü

Köpekler, arazideki koyunlara saldırdı.

Saldırı sonucu sürüde bulunan 14 koyun öldü.

Hayvan sahibi olanlar bu durumun çok sık yaşandığını söyledi.

"Hayvan düşmanı değiliz"

Hayvancılıkla uğraşan Barış Beyoğlu, şöyle konuştu:

Bugün öğle saatlerinde amcamın 20 koyunundan 14 tanesi sokak köpekleri tarafından telef edildi. Başka ilçelerden topladıkları sokak köpekleri, çayırlık alan olduğu için buraya atıyorlar ama burada da hayvancılık yapıyoruz biz. Hayvan düşmanı değiliz kesinlikle ama buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz sokak hayvanlarına da bakıyoruz ama çok fazlalar aç kalınca mecbur saldırıyorlar.

"Yetkililerden çözüm bekliyoruz"

Köpeklerin insanlara da saldırdığını belirten Beyoğlu, şöyle devam etti: