Sokak ortasında yaşanan tekmeli ve yumruklu kavgada, bir kişi silahını ateşledi. 1 kişi, silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Kavga anları, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Fatih Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Kavgaya karışan bir kişi, silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, 1 kişinin bacağından yaralanmasına sebep oldu.

TARAFLARI POLİS EKİPLERİ AYIRDI

Kavga çevredekiler ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırdı. Yaralanan şahıs, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

1 GÖZALTI

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Kavga anları, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy’de, sokak ortasında silahlı kavga kamerada ViDEO