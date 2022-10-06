Arnavutköy'de sözlü taciz şüphelisini, kızın ailesi yakaladı

Kardeşini okuldan almaya giden kız, bir hafta boyunca uğradığı sözlü tacizi ailesine aktardı. Aile kızlarını takibe alarak şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, olay yerinde emniyete teslim edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 14.00 sıralarında sözlü tacize uğradığını iddia eden genç kız, mahaleyi ayağa kaldırdı.

Her gün öğle saatlerinde kardeşini okuldan almaya giden bir genç kız, bir hafta boyunca sözlü tacize maruz kaldı.

Kızlarını takibe aldılar

Sözlü taciz üzerine korkan kız, olayı ailesine anlattı. Aile, bugün kardeşini almaya gittiğinde kızı takip etti.

Ailenin takibi esnasında yine sözlü tacizde bulunan şahıs daha sonra uzaklaştı.

Aile şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti

Polisi arayan genç kızın ailesi, bir yandan da şahsı yakaladı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar tacizciye saldırarak linç etmek isterken, caddeden geçen jandarma ekipleri duruma müdahale etti.

Jandarma ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarılan kişi, polis ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili çalışma başladı

İHA'nın haberine göre, şüpheli, ekipler tarafından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, polis olayla alakalı çalışma başlattı.

O anlar kayıt altına alındı

Yaşananlar ise cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.