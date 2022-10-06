Petrol
93.57
0.21%
Euro
18.3011
-0.34%
Dolar
18.5776
-0.27%
Altın
1.023
-0.18%
Borsa
3562
2.22%
Bitcoin
373.968
0.63%
BTXN Coin
10.84
2.45%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Arnavutköy'de sözlü taciz şüphelisini, kızın ailesi yakaladı

    Kardeşini okuldan almaya giden kız, bir hafta boyunca uğradığı sözlü tacizi ailesine aktardı. Aile kızlarını takibe alarak şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, olay yerinde emniyete teslim edildi.
    • 06.10.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de sözlü taciz şüphelisini, kızın ailesi yakaladı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 14.00 sıralarında sözlü tacize uğradığını iddia eden genç kız, mahaleyi ayağa kaldırdı.

    Her gün öğle saatlerinde kardeşini okuldan almaya giden bir genç kız, bir hafta boyunca sözlü tacize maruz kaldı.

    Kızlarını takibe aldılar

    Sözlü taciz üzerine korkan kız, olayı ailesine anlattı. Aile, bugün kardeşini almaya gittiğinde kızı takip etti.

    Ailenin takibi esnasında yine sözlü tacizde bulunan şahıs daha sonra uzaklaştı.

    Arnavutköy de sözlü taciz şüphelisini, kızın ailesi yakaladı #1

    Aile şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti

    Polisi arayan genç kızın ailesi, bir yandan da şahsı yakaladı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar tacizciye saldırarak linç etmek isterken, caddeden geçen jandarma ekipleri duruma müdahale etti.

    Jandarma ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarılan kişi, polis ekiplerine teslim edildi.

    Konuyla ilgili çalışma başladı

    İHA'nın haberine göre, şüpheli, ekipler tarafından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, polis olayla alakalı çalışma başlattı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Yaşananlar ise cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.

    Arnavutköy de sözlü taciz şüphelisini, kızın ailesi yakaladı #2


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    'Ukrayna halkına büyük saygı duyuyorum'
    Dünya

    'Ukrayna halkına büyük saygı duyuyorum'

    Ordu'da sürücüler kış gelmeden lastikçilere akın etti
    İç Haber

    Ordu'da sürücüler kış gelmeden lastikçilere akın etti

    Görüş Bildir