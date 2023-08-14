İHA
İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Arnavutköy’de ilerleyen motosikletli Berkant Keskin isimli şahıs, Murat Vermez kontrolündeki motoru arkadan taciz etmeye başladı.
Taciz edilen motosikletteki 2 kişi can verdi
Keskin, hareketine devam ederken Vermez kontrolündeki motosiklet kaza yaptı.
Yaşanan kazada Murat Vermez ve arkadaşı Nazlıcan Yolcu, hayatını kaybetti.
Savunması dehşete düşürdü
Dehşet olay sonrasında iki kişinin ölümüne neden olan Berkant Keskin, savunma yaptı.
Savunma, duyanları şoke edecek cinsten.
"Ben biraz şımarığım"
İki cana mal olan şahıs savunmasında, “Ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum.” ifadelerini kullandı.