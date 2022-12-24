500 metre takip ettikleri H.D.’yi silahla gasbeden 2 şüphelinin kimliği güvenlik kamerası aracılığı ile tespit edildi. Şüpheliler, silahla birlikte yakalandı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı İslambey Mahallesi’nde, 19 Aralık’ta 3 şüpheli, 500 metre boyunca H.D. isimli kişiyi takip ettikten sonra silah zoruyla cep telefonu ve cüzdanını alıp kaçtı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tespitine yönelik çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Araç içinde silahlı yakalandılar

DHA’nın haberine göre; F.K. ve Y.E.Y. isimli şüpheliler, 22 Aralık’ta Yavuz Selim Mahallesi’nde araç içerisinde bir silah ile birlikte yakalandı.

Silahın Y.E.Y.’ye ait olduğu, ayrıca F.K. isimli şüphelinin 'Mala Zarar Verme' suçundan adli makamlarca arandığı tespit edildi.

Arnavutköy'de, takip ettikleri şahıs silahla gasbeden 2 şüpheli yakalandı VİDEO



1 şüpheli cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Y.E.Y. hakkında adli işlem yapıldı. F.K. isimli şüpheli, silahla yağma suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.