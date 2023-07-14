İHA

Megakent'in ulaşımda yaşadığı sorunlar dağ gibi büyüyor.

Yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarken şoförleri, İstanbulluyu canından bezdirdi.

Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir yeni olay yaşandı.

Olayın bir yeni adresi ise oldu.

Yol verme kavgası

Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, taksi şoförü ile başka bir araç şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

Bitmek bilmeyen yol tartışmasında nabızlar yükselmesiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga büyüdü

Olay yerine diğer taksi şoförleri ve vatandaşların da gelmesiyle kavga giderek büyüdü.

Birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla acımasızca saldıran grup, dakikalarca kavga etti.

O anlar kaydedildi

Bitmek bilmeyen kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.