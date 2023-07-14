Arnavutköy'de taksi şoförleri ve otomobil sürücünün yol verme kavgası Taksi şoförleri ile başka bir grup arasında çıkan kavgada tarafların birbirine demir sopalar, tekme ve yumruklarla saldırı anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Megakent'in ulaşımda yaşadığı sorunlar dağ gibi büyüyor. Yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarken taksi şoförleri, İstanbulluyu canından bezdirdi. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir yeni olay yaşandı. Olayın bir yeni adresi ise Arnavutköy oldu. Yol verme kavgası Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, taksi şoförü ile başka bir araç şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Bitmek bilmeyen yol tartışmasında nabızlar yükselmesiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga büyüdü Olay yerine diğer taksi şoförleri ve vatandaşların da gelmesiyle kavga giderek büyüdü. Birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla acımasızca saldıran grup, dakikalarca kavga etti. O anlar kaydedildi Bitmek bilmeyen kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.