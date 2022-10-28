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    Arnavutköy’de tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı, serbest kaldı

    Park yeri yüzünden tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırırken okuldan dönen 7 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 28.10.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 10:23
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    Arnavutköy’de tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı, serbest kaldı

    İstanbul Arnavutköy’de 24 Ekim günü çıkan park yeri kavgasında bir kişi, Fırat Ö. ve Kurtuluş T.’ye silahla ateş açtı.

    Çıkan silahlı kavgada Fırat Ö. ve Kurtuluş T. bacağından yaralanırken, annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. ise yüzünden yaralandı.

    Evinde yakalandı

    Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin F.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

    Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu operasyon F.A. Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalandı.

    Arnavutköy’de tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı, serbest kaldı ViDEO

    Arnavutköy’de tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı, serbest kaldı #1

    Serbest kaldı

    İHA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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