Medine Karakuş’un kümesinden 19 tavuk çaldığı ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı şahsın, şikayetini geri almadığı için Karakuş’un evini taşladığı ileri sürüldü.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi’nde ikamet eden Medine Karakuş’un evinin yanında bulunan kümesten 19 tavuk çalındı.

Karakuş, mahallede bulunan uyuşturucu bağımlısı gençten, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesi ile şikayetçi oldu.

İHA’nın haberine göre; tavukları çalan şüpheli, Karakuş’a ulaşarak şikayetini geri alması halinde tavukları iade edeceğini söyledi. Karakuş şikayetini geri almayınca, iddialara göre hırsız tarafından evi taşlandı.

“Diğer komşular da tavuklarının çalındığını söylüyordu ancak inanmıyordum”

Saldırı neticesinde, Karakuş’un evinin camları kırıldı. Hayvanları çalınan ve saldırıya uğradığını iddia eden Medine Karakuş, “Benim bir emekli maaşım var, ben burada ördek ve tavuk yetiştiriyorum ve yumurtalarını satarak geçiniyorum. Geçtiğimiz günlerde benim buradan 19 tane tavuğum çalındı. Mahalleden diğer komşular da tavuklarının çalındığını söylüyordu ancak inanmıyordum. Başa gelince doğru oluyormuş. Ben karakola şikayetçi oldum, sonra hırsız beni arayarak şikayeti geri almamı söyledi. Almayınca gece evime saldırıp kapı ve pencereleri indirdi. Ben yetkililerden yardım istiyorum.” dedi.

Arnavutköy’de tavukları çalınan kadının evi taşlandı VİDEO

