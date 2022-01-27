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    Arnavutköy’de terk edilen araçlar çekiliyor

    Kar yağışının etkili olduğu günlerde sahipleri tarafından yollara bırakılan araçlar, polis ekiplerince otoparklara götürülüyor.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:07
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    Arnavutköy’de terk edilen araçlar çekiliyor

    İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmıştı.

    Yolda ilerleyemeyen araçlarını bırakıp, evlerine yürüyerek ulaşmaya çalışan vatandaşların araçları hala alınamadı.

    ARNAVUTKÖY'DEKİ ARAÇLAR ÇEKİLİYOR

    Arnavutköy ilçesinde ekiplerin temizlik çalışmalarına engel olacak şekilde park edilen araçlar, Trafik Şube Ekipleri tarafından çekilerek Arnavutköy Belediyesi otoparkına götürüldü.

    Arnavutköy’de terk edilen araçlar çekiliyor #1

    Arnavutköy’de terk edilen araçlar çekiliyor #2

    Arnavutköy’de terk edilen araçlar çekiliyor #3

    Arnavutköy’de terk edilen araçlar çekiliyor #4


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