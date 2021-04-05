Hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynayan tır sürücüsü, gözaltına alındı.

Arnavutköy’de tır şoförlüğü yapan H.Ş., tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynadı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince gözaltına alınan sürücü H.Ş.’ye, 'Emniyet Kemeri Takmamak', 'Saygısızca Araç Kullanmak', 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek', 'Muayene yaptırmamak 2.Kez', 'Reklam-Logo İşletmemek', 'Takograf Kullanmamak' suçlarından toplamda 1.880 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesi gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edilen sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

Arnavutköy’de tır şoförünün tehlikeli anları VİDEO