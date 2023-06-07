Arnavutköy’de VIP taksiyle mültecileri ormanlık alana bıraktılar

Mültecilerin Avrupa hayali yine suya düştü…
İstanbul Aksaray’dan iki VIP taksiyle alınan 8 kişilik mülteci grubu, Arnavutköy’ün Bolluca Mahallesi’ndeki ormanlık alana bırakıldı.
Geçtiğimiz cuma akşamı yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Plakalar belirlendi
İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu görüntülerini inceleyerek taksilerin plakasını belirledi.
Ekipler Yasin T. ve Ersal A. isimli taksi sürücülerini, evlerinde gözaltına aldı.
Taksiciler hakkında işlem yapıldı
Taksiciler ifadelerinde mobil uygulama üzerinden çağrıldıklarını, Aksaray’da bir otelden aldıkları müşterileri Bolluca Mahallesi’nde ormanlık alana getirdiklerini söyledi.
“Göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla haklarında işlem yapılan taksiciler, adliyeye sevk edildi.