Arnavutköy'de yakıt tankeri alev topuna döndü

İHA
İstanbul Arnavutköy'de panik anları yaşandı.
Hadımköy Mahallesi Şimşir Sokak'taki bir plastik fabrikasının bahçesinde bulunan yakıt tankerinde yangın çıktı.
Fabrika bahçesinde bulunan tanklara ikmal yapılan yakıt tankeri, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Ekipler müdahale etti
Tanker kısa sürede alev topuna dönerken, ihbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesindeki itfaiye ekipleri fabrikaya sevk edildi.
Ekipler, yanan tanker ve çevresindeki yakıt dolu tanklara müdahalede bulundu. Yangın, fabrika yanında bulunan çayırlık alana da sıçradı.
Yangın kontrol altına alındı
Yangın fabrika ve çevresinde korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)