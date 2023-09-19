Arnavutköy'de yakıt tankeri alev topuna döndü Plastik fabrikasının bahçesinde tanklara ikmal yapılan yakıt tankeri alev alev yandı. Fabrikada korku dolu dakikalar yaşanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA

İstanbul Arnavutköy'de panik anları yaşandı.

Hadımköy Mahallesi Şimşir Sokak'taki bir plastik fabrikasının bahçesinde bulunan yakıt tankerinde yangın çıktı.

Fabrika bahçesinde bulunan tanklara ikmal yapılan yakıt tankeri, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Ekipler müdahale etti

Tanker kısa sürede alev topuna dönerken, ihbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesindeki itfaiye ekipleri fabrikaya sevk edildi.

Ekipler, yanan tanker ve çevresindeki yakıt dolu tanklara müdahalede bulundu. Yangın, fabrika yanında bulunan çayırlık alana da sıçradı.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın fabrika ve çevresinde korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)