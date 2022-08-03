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    Arnavutköy'de yan bakma kavgasında sopalar konuştu

    Yan bakma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgaya karışan onlarca kişi, birbirine sopalarla saldırdı.
    • 03.08.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 11:52
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    Arnavutköy'de yan bakma kavgasında sopalar konuştu

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir adam, sokakta oturan kadınlara yan baktı.

    Bunun üzerine iki aile arasında tartışma çıktı.

    Kavgada sopalar konuştu

    Tartışma, kısa süre içinde alevlenerek kavgaya dönüştü ve taraflar birbirine girdi.

    "Yan baktın" kavgasında kalabalık, birbirine sopalarla saldırırken, kavgada ölenin ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

    O anlar kaydedildi

    Olayın ardından taraflar, bir süre sonra dağıldı.

    İHA'nın haberine göre; kavga anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

    Arnavutköy'de yan bakma kavgasında sopalar konuştu ViDEO

    Arnavutköy de yan bakma kavgasında sopalar konuştu #1


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