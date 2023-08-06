Arnavutköy'de yasağa rağmen denize girenler korkuttu Dalga boyunun yüksekliği nedeniyle kaymakamlık tarafından denize girmenin yasaklandığı İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, bu yasağı dikkate almayanlar yürekleri ağza getirdi. Boğulma tehlikesi geçirenler, son anda kurtarıldı.

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DHA

İstanbul’un sıcak havası, dayanılmaz noktalara ulaşabiliyor.

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken, bunalanlar soluğu denizde alıyor.

Ancak Arnavutköy’de dalga boyu oldukça yükseldi.

Kaymakamlık yasakladı

Bu nedenle de Arnavutköy Kaymakamlığı, cumartesi günü denize girmeyi yasakladı.

Arnavutköy'e bağlı Karaburun ve Yeniköy mahalleleri sınırlarında bulunan sahil şeridinde uyarılara rağmen denize girenler, dalgalar arasında boğulma tehlikesi atlattı.

9 yaşındaki çocuk ile bir kadın kurtarıldı

9 yaşındaki bir çocuğun cankurtaranlar tarafından kurtarılma anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akşam saatlerinde de genç bir kadın boğulmak üzereyken, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Kendinde olmayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Sağlık durumları iyi

O anlarda da cep telefonu kameraları yine kayıttaydı.

Her iki olayda da kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.