Arnavutköy'de yasakalanan denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi Olumsuz hava koşulları nedeniyle girişin yasaklandığı Karaburun'da kurallara uymayan vatandaşlar denize girdi. Aşırı dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir kişi son anda kurtarıldı.

DHA

Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtına nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı.

Bu il ve ilçelerden birisi de İstanbul Arnavutköy.

Arnavutköy Kaymakamlığı hava şartları nedeniyle, 11-12-13-14 Ağustos tarihleri arasında denize girmeyi yasakladı.

Yasağı çiğnediler

Ancak yasağı dinlemeyen vatandaşlar yapılan uyarılara aldırmadan Karaburun'da denize girdi.

Boğulmanın eşiğinden döndü

Aşırı dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir kişi Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.