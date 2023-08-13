Arnavutköy'de yasakalanan denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi
DHA

Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtına nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı.

Bu il ve ilçelerden birisi de İstanbul Arnavutköy.

Kaymakamlığı hava şartları nedeniyle, 11-12-13-14 Ağustos tarihleri arasında denize girmeyi yasakladı.

Yasağı çiğnediler

Ancak yasağı dinlemeyen vatandaşlar yapılan uyarılara aldırmadan Karaburun'da denize girdi.

Boğulmanın eşiğinden döndü

Aşırı dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir kişi Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Arnavutköy'de yasağa rağmen denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı #1
Arnavutköy'de yasakalanan denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi