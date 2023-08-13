Arnavutköy'de yasakalanan denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi

DHA
Marmara Bölgesi'nde beklenen fırtına nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı.
Bu il ve ilçelerden birisi de İstanbul Arnavutköy.
Arnavutköy Kaymakamlığı hava şartları nedeniyle, 11-12-13-14 Ağustos tarihleri arasında denize girmeyi yasakladı.
Yasağı çiğnediler
Ancak yasağı dinlemeyen vatandaşlar yapılan uyarılara aldırmadan Karaburun'da denize girdi.
Boğulmanın eşiğinden döndü
Aşırı dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir kişi Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.