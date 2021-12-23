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    Arnavutköy'de yaya, geri giden aracın altında kaldı

    Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde geri geri giden araç, karşıya geçmek isteyen kadını ezdiğini fark etmedi. Şoför, vatandaşın çığlığı üzerine durduruldu.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 13:48
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    Arnavutköy'de yaya, geri giden aracın altında kaldı

    Arnavutköy'ün Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Ş., o esnada geri geri giden hafif ticari aracın altında kaldı.

    VATANDAŞIN TEPKİSİYLE DURDU

    Kadına çarptığının farkında olmayan araç sürücüsü, vatandaşın çığlığı üzerine durdu.

    Aracın altında sıkışarak yardım çığlıkları atan Rabia Ş.'nin yardımına çevredekiler koştu.

    YARALI, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Sıkıştığı yerden çıkarılan Rabia Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

    Tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Arnavutköy'de yaya, geri giden aracın altında kaldı VİDEO


    Arnavutköy de yaya, geri giden aracın altında kaldı #1

    Arnavutköy de yaya, geri giden aracın altında kaldı #2

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    Arnavutköy de yaya, geri giden aracın altında kaldı #8

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