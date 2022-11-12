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    Arnavutköy’de, yol çalışmasını geç fark eden sürücü kaza yaptı

    Yol çalışmasını son anda fark eden Yunus Emre Beyazkılınç idaresindeki araç önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak yola devrildi. Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.
    • 12.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 10:05
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    Arnavutköy’de, yol çalışmasını geç fark eden sürücü kaza yaptı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki plakalı hafif ticari araç sürücüsü Yunus Emre Beyazkılınç yol çalışmasını son anda fark edince kaza meydana geldi.

    Beyazkılınç, bariyere çaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, yola devrildi.

    Diğer sürücüler yardıma koştu

    DHA’nın haberine göre; trafikteki diğer sürücüler yardıma koşarak, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    Araç içindeki Melih Kocaman, İsmail Beyazkılınç ve Yunus Emre Beyazkılınç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Arnavutköy’de, yol çalışmasını geç fark eden sürücü kaza yaptı VİDEO

    Sağlık durumları iyi

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

    Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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