Arnavutköy'de yol verme kavgası! Tekmeler havada uçuştu Araçlarını sıkıştıran tır şoförüne sinirlenen 2 kişi yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA

Bitmeyen yol verme kavgasına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Yaşanan kavgalar ölümle sonuçlanırken Arnavutköy'de bir yeni olay meydana geldi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olay göre yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Araç bariyere sıkıştı

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi’nde iddiaya göre, seyir halinde olan ticari aracı fark etmeyen tır sürücüsü, aracı sıkıştırarak bariyerlere sürtmesine neden oldu.

Tır sürücüsü tarafından sıkıştırılan ticari araç sürücüsü ve yolcusu ise trafikte duran tır şoförüne ve tıra yumruklar ile saldırdı.

O anlar kaydedildi

Saldırı anı yolda bulunan başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.