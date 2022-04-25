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- Arnavutköy'de yola atlayan kadın, son anda kurtuldu
Arnavutköy'de yola atlayan kadın, son anda kurtuldu
Yolun karşısına geçmek isteyen iki kadından biri aniden yola atlayınca motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti. Kadının ölümden dönme anı, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 09:42
İstanbul Arnavutköy'de iki kadın, karşıdan karşıya geçmek istedi.
22 Nisan günü meydana gelen olayda, kadınlardan biri aniden yola atladı.
Fatih Caddesi üzerinde seyreden bir motosikletli, aniden yola çıkan kadına çarptı.
Ölümden kıl payı kurtuldu
İHA'nın haberine göre kadın, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Kadının ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.