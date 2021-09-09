Aniden yola fırlayan küçük bir kız çocuğuna, yolda seyir halinde olan ticari araç çarptı. Başını kaldırıma vuran çocuğun yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Fatih Caddesi üzerinde, 8 Eylül Çarşamba günü saat 14.25 sıralarında, karşıya geçmeye çalışan küçük bir kız çocuğu yola atladı.

O sırada seyri halinde olan ticari araç, kız çocuğuna çarptı.

Çocuk, çarpmanın şiddeti ile kafasını kaldırıma çarptı. Çevredeki vatandaşlar, yere yığılan çocuğun yardımına koştu.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Arnavutköy’de, yola fırlayan çocuğa araba çarptı VİDEO



“ŞOFÖR HEMEN AŞAĞI İNDİ”

Kazanın ardından çocuğun yardımına koşan vatandaşlardan esnaf Kerem Coşkun, şu sözleri kaydetti:

“Ben bu tarafa bakıyordum yüksek sesle bir şey duydum ben ana yola bakınca kaza olduğunu gördüm. Kız çocuğu yola fırladı. Şoför hemen aşağıya indi, esnaflar olarak yardım ettik biz. Bir anda ara yoldan çıktı kız çocuğu, bazen ara da sırada kazalar oluyor burada kız çocuğunun ailesi de geldi tekrardan şifalar diliyorum.”