Arnavutköy'de yolcu otobüsünün araçlara çarptığı kaza kamerada Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak karşı yöne geçen yolcu otobüsü, 4 araca daha çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

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DHA

7 yolcuyla Fethiye-İstanbul arası sefer yapan Muzaffer Giden idaresindeki yolcu otobüsü, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gidiyordu.

Otobüs, Arnavutköy’ün Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.

Ters yöne girdi

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Muzaffer Giden, ters istikamete geçti.

Otobüs burada da 4 araca çarparak durabildi.

4 kişi yaralandı

Saat 12.00 sıralarında yaşanan kaza sebebiyle 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Otobüs şoförü Muzaffer Giden, “Işık sarıya dönünce önümdeki araç durdu. Önümdeki araç durunca, frene asıldım ama durmadı. Araç benim kontrolümden çıktı. Böylelikle de vurdum. Bir anda durunca vurdum. İstanbul Otogarı'na gidiyordum. 7 yolcu vardı, kimsede bir şey yok.” dedi.

Kaza kamerada

Yaşanan kaza anı ise ışık yandığı sırada bekleyen aracın kamerasına yansıdı.