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    Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

    Arnavutköy'de aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklenirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 14:23
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    Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Fatih Caddesi’nde meydana gelen olayda, otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Abdülsamet A.’ya çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğa ilk müdahale o esnada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı.

    AĞIR YARALANDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavisi burada devam eden Abdülsamet A.’nın sağlık durumunun ciddiyeti hala devam ederken, o kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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    kaza

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