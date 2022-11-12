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Arnavutköy'de yük çeken atın yüzüne vurup işkence yaptılar

Arnavutköy'de yük çeken atın yüzüne vurup işkence yaptılar

Hurdacılık yapan iki şahıs kendilerini taşıyan ata işkence uyguladı. O ana tanıklık eden vatandaşların yürekleri sızladı. Vatandaşlar işkence anını cep telefonuyla kaydedip polis ekiplerine bildirdi.