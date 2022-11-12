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- Arnavutköy'de yük çeken atın yüzüne vurup işkence yaptılar
Arnavutköy'de yük çeken atın yüzüne vurup işkence yaptılar
Hurdacılık yapan iki şahıs kendilerini taşıyan ata işkence uyguladı. O ana tanıklık eden vatandaşların yürekleri sızladı. Vatandaşlar işkence anını cep telefonuyla kaydedip polis ekiplerine bildirdi.
- 12.11.2022 - 13:15
- Güncelleme : 12.11.2022 - 14:03
İstanbul Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde gece saatlerinde hurdacılık yapan ve at arabası ile hurda toplayan 2 kişi, kendilerini taşıyan ata yapmadıkları kalmadı.
Şarhoş oldukları iddia edilen şahıslar, kendilerini çeken ata uyguladıkları işkenceyi gören ve tanıklık eden vatandaşların yürekleri sızladı.
O anlar vatandaşların kamerasına anbean yanısıdı
Sarhoş şahısların kemer ile atın yüzüne vurdukları an bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
O anlara evlerinin camından tanıklık eden vatandaşlar hem cep telefonu ile kayıt yaparken hem de polis ekiplerine haber verdi.
İHA'nın haberine göre ekipler kendilerini çeken ata işkence yapan kişilerin peşine düştü.