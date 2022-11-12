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    Arnavutköy'de yük çeken atın yüzüne vurup işkence yaptılar

    Hurdacılık yapan iki şahıs kendilerini taşıyan ata işkence uyguladı. O ana tanıklık eden vatandaşların yürekleri sızladı. Vatandaşlar işkence anını cep telefonuyla kaydedip polis ekiplerine bildirdi.
    • 12.11.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 14:03
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    Arnavutköy'de yük çeken atın yüzüne vurup işkence yaptılar

    İstanbul Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde gece saatlerinde hurdacılık yapan ve at arabası ile hurda toplayan 2 kişi, kendilerini taşıyan ata yapmadıkları kalmadı.

    Şarhoş oldukları iddia edilen şahıslar, kendilerini çeken ata uyguladıkları işkenceyi gören ve tanıklık eden vatandaşların yürekleri sızladı.

    O anlar vatandaşların kamerasına anbean yanısıdı

    Sarhoş şahısların kemer ile atın yüzüne vurdukları an bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    O anlara evlerinin camından tanıklık eden vatandaşlar hem cep telefonu ile kayıt yaparken hem de polis ekiplerine haber verdi.

    İHA'nın haberine göre ekipler kendilerini çeken ata işkence yapan kişilerin peşine düştü.

    Arnavutköy’de yük taşıtılan ata işkence VİDEO


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