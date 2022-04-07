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Arnavutköy'de yük dolu kamyon, tarlaya devrildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, mıcır yüküyle tarlaya düştü. Kamyon, kaza yerinden çekiciyle çıkarıldı.
- DHA
- 07.04.2022 - 09:01
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Dün saat 17.30 sıralarında Fatih Caddesi'nde 34 UL 8019 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, yoldan çıktı.
ÇEKİCİ KULLANILDI
Tarlaya giren kamyon, devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin yardımıyla kamyondan şoför, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyon, çekici yardımıyla tarladan çıkarıldı.