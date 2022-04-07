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    Arnavutköy'de yük dolu kamyon, tarlaya devrildi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, mıcır yüküyle tarlaya düştü. Kamyon, kaza yerinden çekiciyle çıkarıldı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 09:01
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    Arnavutköy'de yük dolu kamyon, tarlaya devrildi

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Dün saat 17.30 sıralarında Fatih Caddesi'nde 34 UL 8019 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, yoldan çıktı.

    ÇEKİCİ KULLANILDI

    Tarlaya giren kamyon, devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin yardımıyla kamyondan şoför, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyon, çekici yardımıyla tarladan çıkarıldı.

    Arnavutköy de yük dolu kamyon, tarlaya devrildi #1

    Arnavutköy de yük dolu kamyon, tarlaya devrildi #2

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