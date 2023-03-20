İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bijuteri dükkanına giren bir kadın, ürünleri inceleme başladıktan kısa süre sonra tezgahta açık şekilde duran yüzüklere yöneldi.

Bir müddet yüzükleri inceleyen kadın sonrasında yüzükleri ağzına koyarak çaldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ilginç hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, iddiaya göre hırsızlığa devam eden kişi kollarına ve kıyafet içlerine de ürünler koyarak dükkandan çıktı.

İşletmeci Ebubekir Şimşek, yaşananları şöyle anlattı:

Burada aslında biz müşterilerimize hizmet vermek için ürünlerimizi açık şekilde tutuyoruz. Zaman zaman kötü insanlara da şahit olabiliyoruz. Ürünleri alıyormuş gibi yapan kişi, ağzına saklayarak hırsızlık yapıyor. Biz bunu akşam kameralara bakarak anca fark ettik. Bu ürünler zaruri bir ihtiyaç değil, buna tenezzül etmesi bizi çalınan maldan daha çok üzdü. Çok tuhaf bir olay. İhtiyacı olduğunu söylese ve çocuğuma alamıyorum dese yardımcı olacaktık belki ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çalışanlarımızın da dikkatini dağıtıyor ve baya profesyonel şekilde yaptığını görebiliyoruz. İyi müşterileri rahatsız etmeden bu tip insanların takip edilmesi gerekiyor.