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    Arnavutköy'deki bir genç, kız arkadaşını dakikalarca darbetti

    Karlıbayır Mahallesi’nde kimliği belirsiz şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi darbetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • 04.10.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 17:12
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    Arnavutköy'deki bir genç, kız arkadaşını dakikalarca darbetti

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi...

    Sevgili oldukları iddia edilen 2 kişi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    İkili arasında nabızlar giderek yükselirken saldırgan, kız arkadaşını darbetmeye başladı.

    Dakikalarca dayak yedi, güçsüz düştü

    Talihsiz kız, kimliği belirsiz şahıs tarafından dakikalarca darbedildiği sırada gücünü kaybederek yere yığıldı.

    İHA'nın aktarımına göre, ikili daha sonra olay yerinden birlikte ayrıldı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından o anlar anbean görüntülendi.

    Arnavutköy'deki bir genç, kız arkadaşını dakikalarca darbetti VİDEO

    Arnavutköy deki bir genç, kız arkadaşını dakikalarca darbetti #1


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