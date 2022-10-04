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Arnavutköy'deki bir genç, kız arkadaşını dakikalarca darbetti

Arnavutköy'deki bir genç, kız arkadaşını dakikalarca darbetti

Karlıbayır Mahallesi’nde kimliği belirsiz şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi darbetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.