Polisin kısa sürede bulduğu katil zanlısı, cinayetleri itiraf ederken; eşi ile arkadaşının arasında gönül ilişkisi olduğunu söyledi.

Eşi Elif Yılmaz (30)’ı İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Domuz deresi mevkisindeki ormanlık alanda silahla vurarak öldüren şüpheli, daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokağı’ndaki bir apartmana gelerek arkadaşı Emre Erdoğan (32)’ı aynı silahla vurmuştu.

Yaralanan Emre Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

SULTANGAZİ’DE YAKALANDI

Polisin çalışmaları sonucu cinayetleri işlediği belirlenen Ersin Yılmaz (28), Sultangazi’de yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Zanlı, emniyetteki sorgusunda, eşi Elif Yılmaz ile Emre Erdoğan’ın aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyleyerek cinayetleri bu sebeple işlediğini itiraf etti.

Ersin Yılmaz, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy’deki çifte cinayetin altından ‘yasak aşk’ çıktı VİDEO

SİLAHI ÇÖP POŞETİNE BIRAKTI

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kırmızı renkli bir araçla olay yerine geldiği, cinayeti işledikten sonra aynı araca binerek sokaktan ayrıldığı görüldü.

Bir başka görüntüde ise, zanlının cinayetleri işlerken kullandığı silahı yol kenarında bulunan bir çöp poşetinin içine bıraktığı an, kameraya yansıyor.