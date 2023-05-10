Arnavutköy'deki gecekondu alevlere teslim oldu
İHA

Arnavutköy'de paniği yaşandı.

Merkez Mahallesi Şener Sokak'ta bulunan tek katlı metruk gecekonduda, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmasını izlediler

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışmalar yaparken polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sokakta ekiplerin çalışma yaptığını gören meraklı vatandaşlar ise güvenlik şeridinin ardından film izler gibi söndürme çalışmalarını izledi.

Arnavutköy'deki gecekondu alevlere teslim oldu