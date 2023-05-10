Arnavutköy'deki gecekondu alevlere teslim oldu Şener Sokak üzerindeki gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler söndürme çalışması sürdürürken, meraklı vatandaşlar da o anları izledi.

İHA Arnavutköy'de yangın paniği yaşandı. Merkez Mahallesi Şener Sokak'ta bulunan tek katlı metruk gecekonduda, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmasını izlediler İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışmalar yaparken polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sokakta ekiplerin çalışma yaptığını gören meraklı vatandaşlar ise güvenlik şeridinin ardından film izler gibi söndürme çalışmalarını izledi.