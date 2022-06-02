Araç park etme yüzünden başlayan kavgada ortalık savaş dönerken olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışanları gözaltına aldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; her iki sürücünün akrabalarının da kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Ortalık savaş alanına döndü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesi sonucu yatıştırılan kavga, tarafların yeniden sokağa gelmesiyle uzun süre devam etti.

Gözaltına alındılar

Taraflardan bazılarının yaralandığı kavgada olaya karışanlar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada VİDEO





















