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    Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada

    Araç park etme yüzünden başlayan kavgada ortalık savaş dönerken olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışanları gözaltına aldı.
    • 02.06.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:10
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    Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

    DHA'nın haberine göre; her iki sürücünün akrabalarının da kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

    Ortalık savaş alanına döndü

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesi sonucu yatıştırılan kavga, tarafların yeniden sokağa gelmesiyle uzun süre devam etti.

    Gözaltına alındılar

    Taraflardan bazılarının yaralandığı kavgada olaya karışanlar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada VİDEO


    Arnavutköy deki mahallede park etme kavgası kamerada #1


    Arnavutköy deki mahallede park etme kavgası kamerada #2

    Arnavutköy deki mahallede park etme kavgası kamerada #3

    Arnavutköy deki mahallede park etme kavgası kamerada #4

    Arnavutköy deki mahallede park etme kavgası kamerada #5


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